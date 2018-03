Cena, playstation e whatsapp a Sportiello: le ultime ore di Astori prima della tragedia

Davide Astori, con la sua morte improvvisa e inaspettata, ha lasciato un vuoto tremendo in tutti gli amanti del calcio, dello sport e della vita. Eppure la sera prima della immane tragedia il capitano della Fiorentina aveva cenato regolarmente insieme a tutta la squadra e si era poi rilassato con il suo compagno di squadra Marco Sportiello, facendo anche qualche partita alla playstation prima di andare a dormire. Astori e Sportiello si sono lasciati verso le ore 23, con il primo che si è diretto nella propria camera per riposare bene in vista del match contro l'Udinese.

Il portiere ex Atalanta, però, poco dopo, alle ore 23:34, gli ha inviato un messaggio su whatsapp per avvertirlo: "Davide, hai dimenticato da me le scarpe". La risposta di Astori è stata questa: "Grazie, le scarpe non mi servono. Le prendo domattina prima di colazione". Purtroppo il 31enne non è mai passato nella stanza del compagno a ritirare le scarpe ed è stato trovato da un magazziniere steso sul fianco sotto le coperte nel suo letto. Nella stanza è stato rinvenuto tutto in ordine, con il solo cellulare sul letto: questo fa presupporre che sia andato a letto in maniera serena.