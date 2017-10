Cercasi Signora in HD. Allegri per il rilancio carica Higuain e Dybala

Torino - Alla ricerca dell'HD perduto. A Udine, dove oggi è prevista pioggia, la Juventus andrà a caccia della miglior se stessa. Quella versione full color che è andata un po' sbiadendosi strada facendo, al di là dei due rigori sbagliati da Dybala contro Atalanta e Lazio. Lo hanno notato tutti e lo hanno onestamente ammesso anche Allegri e gli stessi calciatori. Siccome però non si può rinunciare a ritrovarsi e ad andare all'inseguimento di un doppio sogno settimo scudetto di fila e Champions League ecco che si torna in campo. Avendo riassaporato il gusto della vittoria (sofferta) contro lo Sporting Lisbona, ma con ancora nella testa il ko casalingo della settimana passata contro la Lazio. «Abbiamo perso già troppi punti per strada il diktat di Allegri -. Dobbiamo andare a prenderceli, lasciando perdere le bellezze. E dobbiamo darci un obiettivo: non subire gol, perché in trasferta ne abbiamo presi cinque in tre partite. È un momento in cui dobbiamo sapere che ottenere punti ci costa più fatica di quanta ne servirà in futuro. Bisogna superare al meglio le partite contro Udinese, Spal (mercoledì allo Stadium, ndr) e Milan, per poi chiudere il discorso qualificazione a Lisbona. Quindi avremo il Benevento: dopo, potremo lavorare con calma. Ora dobbiamo raccoglierci e fare punti».

Segnata la road map, non resta che seguirla. Ritrovando magari l'HD di cui sopra. Higuain e Dybala, yes sir. I quali non segnano in coppia dalla terza giornata di campionato, ovvero dal 9 settembre quando la Juve batté 3-0 il Chievo. Da allora prima si è fermato il Pipita e poi la Joya, entrambi protagonisti finora di una stagione in altalena: si mettessero a marciare di nuovo insieme, tanti problemi si risolverebbero in un amen o comunque finirebbero come la polvere sotto il tappeto. Invece, Higuain è ancora fermo a quattro gol (tre in campionato, uno in Champions) e Dybala (comunque già arrivato a dodici) non trova la via della rete da un mese (doppietta al Torino, il 23 settembre): Allegri non può far altro che dare loro fiducia, spiegando anche che il suo numero 10 (cinque gol all'Udinese in carriera) «era tornato dall'Argentina con un mezzo attacco influenzale,. Per questo contro la Lazio ha giocato solo mezzora. Adesso sta bene e ha il carattere per gestire certe cose che possono capitare fuori dal campo». Ovvero la separazione dal suo storico procuratore e pure dalla fidanzata: cose che capitano, ma che non possono diventare alibi né giustificazioni. Adesso, in attesa di giocare al fianco di Messi in nazionale (esperimento annunciato dal ct Sampaoli), ritroverà Higuain dal primo minuto: magari scoccherà di nuovo la scintilla giusta e la Signora ricomincerà a volare.

Dovrà comunque farlo in emergenza, con appena sedici giocatori di movimento convocati visto che, dopo Sturaro, anche Matuidi è finito ko per un problema al flessore della coscia destra. In compenso è tornato tra i convocati Marchisio, mentre De Sciglio rientrerà in squadra lunedì: poi toccherà a Howedes e Pjaca, nuovi acquisti in tutto e per tutto.