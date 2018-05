Champions League, polemiche sul rigore non dato al Bayern. E Marcelo: "L'ho toccata con mano"

"Se dicessi che non l'ho toccata con la mano, mentirei". È l'ammissione di Marcelo, difensore del Real Madrid, al termine del match contro il Bayern Monaco: il 2-2 del Bernabeu ha qualificato i Blancos alla finale di Champions League. Ma il post-gara è stato segnato anche dalle discussioni per l'arbitraggio. Tra gli episodi nel mirino dei tifosi tedeschi, il tocco di mano di Marcelo sul cross di Kimmich non punito dal turco Cakir. "Era rigore", le parole dell'esterno brasiliano riportate dal Mundo Deportivo. "Se dico che non me ne importa dico una cosa non vera. Ma il calcio è così. Non parlo degli arbitri ma è chiaro che a volte gli sbagli sono a nostro favore, altre volte contro. Non importa cosa succede, devi giocare a calcio".

Le polemiche per il mancato penalty in favore dei tedeschi non sono mancate, soprattutto in Germania. "Il rigore non c'era? Ma dai", twitta il difensore del Bayern Jerome Boateng. "Come si può non vederlo", aggiunge Bild che mostra una foto con arbitro, guardalinee e arbitro di porta in perfetta posizione per giudicare il tocco di mano di Marcelo.