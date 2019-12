Champions, sorridono Juventus e Atalanta con Lione e Valencia. Il Napoli prende il Barça

L'urna di Nyon è stata benevola con la Juventus di Mauzirio Sarri e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che hanno sorteggiato Lione e Valencia negli ottavi di finale di Champions League, meno con il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso che ha invece pescato il Barcellona di Ernesto Valverde, che ha di fatto estromesso dalla competizione l'Inter di Antonio Conte. Ecco tutti gli altri accoppiamenti dove spiaccano diversi big match a partire dallo stesso Napoli-Barça per finire con un acceso Real-Manchester City. Si intrecciano dunque le strade delle big d'Europa che dovranno proseguire la loro strada verso la finalissima per la coppa dalle grandi orecchie.

Borussia Dortmund-Psg

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

