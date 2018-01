Chelsea, Conte se la prende con il Var: "Se c'è va utilizzato correttamente"

Il Chelsea di Antonio Conte, con grandissima fatica, è riuscito a piegare solo ai calci di rigore il Norwich, nel terzo turno di FA Cup. I Blues, in vantaggio per 1-0 grazie al gol siglato dal belga Batshuayi, si sono fatti pareggiare al 94' e hanno dovuto arrivare fino ai rigori per avere la meglio sugli avversari. L'arbitro del match, tra l'altro, ha anche espulso due giocatori del Chelsea, Pedro e Morata. Il Var è sbarcato anche in Premier League in via sperimentale ma ieri non è stato utilizzato e Conte si è infuriato: "Penso che dobbiamo migliorare se vogliamo utilizzare questo sistema. Nel caso di Willian era un rigore evidente. Invece l'arbitro ha scelto rapidamente di sanzionare il giocatore, segno che non ha avuto alcun dubbio. E' stato un grosso sbaglio".

Conte ha poi continuato: "Per applicare correttamente il sistema bisogna attendere di controllare il Var per essere certi al 100%. Quello su Willian è stato un grosso sbaglio, non tanto per il direttore di gara in campo, ma per colui che sta seguendo il match e se non vedi quella situazione è chiaro che c'è qualcosa da migliorare. Deve richiamare l'arbitro e segnalare il dubbio. Poi ovvio che sarà sempre quest'ultimo a prendere la decisione finale. Se non si va a verificare con la persona che vede le immagini allora è tutto inutile. ln Italia prima di mettere in pratica il Var si sono fatti tanti tentativi. Bisogna trovare il metodo giusto per usarla, che non è certo questo".