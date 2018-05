Il Chelsea punta Sarri e il Napoli trema

La storia d'amore tra Maurizio Sarri e il Napoli potrebbe essere giunta al capolinea. Aurelio De Laurentiis ha sempre dimostrato di stimare l'ex allenatore dell'Empoli che ha fatto molto bene in questi anni in azzurro. I partenopei dopo aver vinto lo scontro diretto in casa della Juventus hanno sognato di poter vincere lo Scudetto ma la vittoria dei bianconeri sui nerazzurri nel derby d'Italia e la sconfitta del Napoli il giorno seguente contro la Fiorentina hanno gettato nello sconforto l'ambiente azzurro.

Sarri ha fatto benissimo al Napoli ed ha attirato l'attenzione del Chelsea di Roman Abramovich che a fine stagione congederà Antonio Conte. Il tecnico toscano ha una clausola rescissoria da 8 milioni di euro ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport questa cosa non spaventa affatto i Blues che hanno una grande capacità economica. Nel caso in cui l'allenatore toscano dovesse lasciare Napoli, De Laurentiis non si farà cogliere impreparato visto che ci sono già una rosa di nomi di tutto rispetto: dal sorprendente Marco Giampaolo della Sampdoria, passando per Unai Emery, in uscita dal Psg, fino ad arrivare al grande ex Rafael Benitez che potrebbe anche lasciare il Newcastle dopo l'esperienza non troppo esaltante ai Magpies.