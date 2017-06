Il Chelsea saccheggia la Juventus: Conte vuole Bonucci e Alex Sandro

La Juventus non ha ancora acquistato nessuno ma la sessione estiva di calciomercato deve ancora entrare nel vivo. I bianconeri hanno diversi colpi in canna, anche se Beppe Marotta e Fabio Paratici stanno lavorando anche in uscita. Il primo nome sul taccuino dei partenti è quello di Dani Alves: il brasiliano ha palesato la sua voglia di cambiare aria e il club di Corso Galileo Ferraris accontenterà la sua richiesta. L'ex Barcellona, tra l'altro, ha dichiarato di volersi lasciare in maniera distesa e senza alcuno scontro con il club che la scorsa estate decise di dargli una chance importante.

La Juventus, però, dovrà stare attenta all'ex Antonio Conte che ha messo nel mirino ben 2 difensori: Leonardo Bonucci e Alex Sandro. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Sun, i Blues hanno pronta un'offerta da capogiro per convincere la Juventus a cedergli entrambi i calciatori: 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro. Marotta, nei giorni scorsi, ha svelato di aver ricevuto un'offerta allettante e importante per l'esterno brasiliano, mentre l'interesse per Bonucci è cosa risaputa visto che anche nella passata stagione Conte e Guardiola ci provarono fino alla fine per farlo approdare in Premier League. Il Chelsea vuole rinforzi importanti per confermarsi in campionato e per disputare una Champions League di livello e i nomi di Bonucci e Alex Sandro stuzzicano Conte. Ora la palla passa nella mani della Juventus che dovrà decidere se privarsi di due dei migliori elementi della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.