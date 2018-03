Le pagelle di Juventus-Atalanta

6 BUFFON Salvato dal palo che respinge la conclusione da trenta metri di Gomez: l'Atalanta lo tiene sveglio, ma lui non deve sbrigare un gran lavoro.

6 LICHTSTEINER Meno «cavallone» del solito, ma non era serata facile.

5,5 BENATIA Ogni tanto va fuori giri. Ed è suo l'errore che permette a Gomez di sognare il gol del vantaggio.

5,5 CHIELLINI Era diffidato e il giallo gli costerà la finale: sfida il gelo con le maniche corte, ma non è il miglior Chiellini.

6 ASAMOAH Fa il suo: a volte ingobbito, ma concreto.

5 MARCHISIO Trova finalmente un posto da titolare, ma lì in mezzo «balla» e non poco, tra un errore di misura e l'altro (23' st Khedira 6 entra bene in partita).

6 PJANIC Raggiunge la sufficienza solo grazie al rigore trasformato: nel primo tempo non vede quasi mai palla e, quando ce l'ha tra i piedi, sbaglia la misura. Appena meglio nella ripresa.

6 MATUIDI Quando c'è, si sente: tocca mille palloni e non regala un centimetro a nessuno.

7 DOUGLAS COSTA Sguscia via appena può e, appena prima di metà gara, ci prova anche dal limite dell'area mettendo in imbarazzo Berisha. Colpisce una clamorosa traversa nella ripresa, travestendosi spesso e volentieri da Speedy Gonzales (38' st Dybala sv).

6,5 MANDZUKIC Si divora l'1-0 nel primo tempo dopo avere fatto un gran lavoro in fase di preparazione: gioca la solita partita generosa, senza risparmiarsi e beccandosi pure un giallo.

5,5 ALEX SANDRO Poco incisivo (dal 40' st Barzagli sv).

All. Allegri 6 Come al solito: Juve non sfavillante, ma vincente.

Ecco le pagelle dell'Atalanta



7 BERISHA Sveglio e reattivo. Avrebbe voluto parare il secondo rigore di fila alla Juve: Dybala però era ancora in panchina.

5,5 MANCINI Causa il rigore, peccando di inesperienza (31' st Rizzo sv).

6,5 CALDARA Si fa ammirare nello stadio che sarà suo: tempismo quasi perfetto, pulito negli interventi.

6,5 MASIELLO Gioca con personalità, anche quando ha il pallone tra i piedi: cambi di gioco e scambi nello stretto.

5 HATEBOER Tra i meno positivi dei suoi.

6,5 DE ROON Lineare nelle geometrie e, in fase di non possesso, appiccicato a Pjanic: rispetto al quale si è fatto preferire.

6 FREULER Nemmeno male, anzi: buona corsa e discreti inserimenti (42' st Barrow sv).

6 SPINAZZOLA Altro promesso sposo bianconero: non un fenomeno, ma un onesto soldatino che fa su e giù lungo la fascia.

6 CRISTANTE Bene nel primo tempo, quando gioca da trequartista vero arretrando per ricevere palloni giocabili: gli manca però il guizzo per impensierire Buffon.

5 ILICIC Fumoso, colpevolmente. Per vedere davvero da vicino la qualificazione, il sinistro dello sloveno avrebbe dovuto palesarsi in altro modo (19' st Cornelius 5,5).

5 GOMEZ Tra i più attivi in avvio, quando stuzzica anche Buffon con una conclusione da centro area. Colpisce un clamoroso palo da quasi metà campo che però, avendo in pratica davanti a sé la porta vuota, sembra tanto un gol sbagliato.

All. Gasperini 6 La Dea gioca bene: bisogna però buttare la palla dentro.

Arb. Fabbri 6 Rigore fischiabile.