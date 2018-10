Chievo Verona, ufficiale: esonerato D'Anna. Al suo posto c'è Ventura

Questa prima parte di stagione non è stata affatto fortunata per il Chievo Verona che ha dovuto subire due processi per le presunte plusvalenze fittizie. Il club veneto è stato punito con soli tre punti di penalità ma dopo otto giornate i clivensi si trovano ancora a meno uno in classifica e all'ultimo posto dato che hanno messo insieme due pareggi e sei sconfitte. Luca Campedelli, nella giornata di oggi, ha deciso si sollevare dall'incarico Lorenzo D'Anna con il Chievo che ha diramato un comunicato ufficiale: "Lorenzo D'Anna esonerato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per l'impegno e la serietà per il lavoro svolto sin dal primo giorno"

Il Chievo ha praticamente già scelto il suo sostituto che sarà Gian Piero Ventura: l'ex commissario tecnico dell'Italia verrà annunciato nelle prossime ore dato che manca solo la firma sul contratto per mettere nero su bianco l'accordo. Ventura tornerà dunque in panchina a distanza di 11 mesi dall'ultima volta, quel 13 novembre nefasto quando gli azzurri furono eliminati dalla Svezia nel playoff Mondiale. Il 70enne tornerà a guidare un club a distanza di oltre due anni, dato che nel 2016 lasciò la panchina del Torino dovrebbe firmare un contratto biennale fino al 30 giugno del 2020.