Cies, il Liverpool è la squadra meno fallosa d'Europa. L'Inter la più "cattiva" in Italia

Il Liverpool è la squadra più forte d'Europa e non solo perché ha vinto l'ultima edizione della Champions League, dato che i Reds stanno letteralmente dominando in Premier League. La squadra di Jurgen Klopp ha infatti ottenuto la bellezza di 21 vittorie in 22 partite di campionato e il 2-0 rifilato ieri pomeriggio ai rivali storici del Manchester United, unico club in grado di fermare i Reds nel girone d'andata, hanno forse messo un'ipoteca su un titolo che dalle parti di Anfield manca da 30 anni.

I punti di vantaggio sul Manchester City di Pep Guardiola infatti sono 16 ma il Liverpool dovrà ancora recuperare il match contro il West Ham e i punti potrebbero così diventare 19 mettendo così, quasi, la parole fine sulla corsa al titolo che mai come quest'anno in Premier League non sta avendo storia.

Il Liverpool ha stabilito diversi primati in questa stagione 2019-2020 che potrebbe concludersi con il botto per i ragazzi di Klopp. Secondo quanto riporta il CIES, però, i Reds hanno stabilito un altro record: sono infatti la squadra con il maggior fairplay e dunque meno fallosa d'Europa e quest'analisi è stata fatta prendendo in considerazione 35 campionati.

I Reds hanno infatti una media molto bassa di falli commessi con 8,14 e forse sono stati un po' favoriti dal metro di giudizio degli arbitri inglesi, di solito molto permissivo. I direttori di gara d'Oltremanica, infatti, intervengono durante la gara con una media di 20,4 internventi irregolari contro la media di oltre 27 degli altri campionati.

Al secondo posto il Silkeborg con 8,89, terzo l'Amburgo con 8,94. Quarta in classifica la squadra finladese dell'FC Honka, quinto posto per il Newcastle, sesto posto per un'altra inglese il Bournemouth. Settima posizione per il Psv Eindhooven, ottavo il Bayern Monaco, nono il Friburgo, decimo il Celtic Glasgow.

Per quanto riguarda il campionato italiano, la squadra meno fallosa è il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso, che non sappiamo quanto sia felice di questa statistica visto il suo gioco aggressivo, con 11,89. A seguire la Lazio di Simone Inzaghi con 12,11, poi l'Atalanta di Gian Piero Gasperini con 13,58 e la Juventus di Maurizio Sarri con 13,63. Tra le big in vetta alla classifica la più fallosa è l'Inter di Antonio Conte con la bellezza di 15,63 falli commessi ogni partita.

European champions LFC lead the table for least fouls per match out of leagues Data as per InStatFootball for all clubs available in last CIES_Football Weekly Post https://t.co/BTfdIa4LMD pic.twitter.com/m0DrYWasYy — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 20, 2020

