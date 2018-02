Il Cio ha tolto la medaglia di curling al russo positivo al doping

Lo hanno trovato positivo al doping dopo controlli effettuati a PyeongChang e ora il Comitato olimpico internazionale ha deciso per la squalifica di Alexander Krushelnitsky, atleta russo che ha vinto una medaglia di bronzo nel curling misto.

Trovato positivo al meldonio dopo avere centrato il podio con Anastasia Bryzgalova, è stato escluso con effetto immediato dai Giochi invernali e gli è stato tolto l'accredito olimpico. Sarà ora la federazione mondiale di curling a dover decidere sul procedimento aperto contro di lui.

È per ora congelata la medaglia, che dovrebbe andare a Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, della Norvegia.