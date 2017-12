Il City vuole blindare Guardiola: pronto un rinnovo da 25 milioni all'anno

Pep Guardiola si sta prendendo la sua rivincita, con gli interessi, al Manchester City. Dopo aver balbettato e non poco nella passata stagione, i Citizens stanno oggi dominando la Premier League visto che in 18 giornate di campionato hanno ottenuto 17 vittorie e un solo pareggio. La squdra inglese sta volando anche in Champions League visto che ha chiuso al primo posto il suo girone, davanti allo Shakhtar Donetsk e al Napoli. Agli ottavi il City se la vedrà contro un avversario "morbido", almeno sulla carta, come gli svizzeri del Basilea.

La dirigenza del City, naturalmente, è pienamente soddisfatta del lavoro svolto da Guardiola e per questa ragione sta pensando di blindare l'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco. L'attuale contratto dello spagnolo scadrà il 30 giugno del 2019 e i media ingleis parlano di un cospicuo rinnovo che lo farebbe diventare il più pagato del mondo. Guardiola, infatti, passerebbe dagli attuali 16 milioni di sterline, a 22 milioni di sterline, circa 25 milioni di euro. Il contratto verrebbe anche allungato fino al 2022 0 2022. L'ex Barcellona, dunque, supererebbe anche il suo grande rivale José Mourinho che allo United percepisce circa 17 milioni di euro all'anno.