Colonnese al figlio: "Con la Juventus è sempre così da 20 anni"

Nonostante siano passati cinque giorni dal derby d'Italia Inter-Juventus, le polemiche continuano ad imperversare e tutti stanno dando la loro opinione circa l'operato dell'arbitro Daniele Orsato. I tifosi nerazzurri e la società di Corso Vittorio Emanuele si sono lamentati per la disparità di trattamento nelle situazioni chiave della partita. Oliviero Toscani, nella giornata di ieri, è entrato pesantemente in tackle sulla Juventus mentre Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, su Instagram ha postato la foto del figlio con una didascalia significativa.

La foto mostra la faccia perplessa del figlio di Colonnese con queste parole: “Come posso rispondere a mio figlio, Lorenzo, il perché l’arbitro non fischia e non ammonisce ad un giocatore che ha commesso palesemente un fallo? Sono due giorni che mi dice: Papà perché?. Boh, sono 20 anni che va così #calciomalato #iltruccoceesivede#interjuve #vogliamouncalciopulito".