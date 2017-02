Dalla conquista della Premier alla retrocessione: l'incubo di Ranieri

Il Leicester di Claudio Ranieri dopo i fasti della passata stagione è tornato sulla terra. Le Foxes, nella serata di martedì, hanno incassato l'ennesima sconfitta stagionale in Premier League per mano del Burnley. Ora gli uomini del tecnico romano occupano il 16esimo posto con 21 punti al pari di Middlesbrough e Swansea, a soli 5 punti dall'ultimo posto occupato dal Sunderland. Il Leicester ha già collezionato 12 sconfitte in 21 partite di Premier League e ora l'incubo retrocessione è realtà.

In Champions League, invece, le cose per il Leicester sono andate a gonfie vele visto che ha ottenuto la qualificazione agli ottavi da prima del girone ed ha ottenuto un sorteggio "morbido" sulla carta contro il Siviglia, ora secondo nella Liga con il Barcellona di Luis Enrique. Ranieri ha parlato così al termine del match perso contro il Burnley: "Come superare la crisi? "Lavorare di più, lottare, crederci.mIl Leicester viene da tre stagioni ad alto contenuto di stress. Prima la promozione, poi una salvezza incredibile, infine la straordinaria conquista del titolo. Tre anni così prima o poi dovevano presentare il conto. In questi casi bisogna mantenere i nervi saldi e avere gli obiettivi chiari. Il nostro traguardo sono i quaranta punti. E' la quota per sopravvivere. E io sono convinto che ce la faremo".