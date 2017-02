A Conte il derby l'Arsenal è ko Niang e Gabbia gol al debutto

Nell'anticipo della 24esima giornata di Premier League il Chelsea capolista ha battuto 3-1 l'Arsenal nel derby londinese. A Stamford Bridge a sbloccare il risultato è stato l'ex viola Marcos Alonso, il più lesto ad avventarsi sul pallone dopo la traversa colpita da Diego Costa e a colpire di testa al 13' seppur rifilando una gomitata al volto al difensore dei Gunners Bellerin. Nella ripresa raddoppio Blues al 53' con un'azione capolavoro di Hazard, che fa tutto da solo e batte Cech facendo esplodere il proprio pubblico. Poi all'85' è Fabregas a chiudere i conti con un pallonetto di fino dopo l'errore in disimpegno dello stesso Cech. Inutile il gol di testa di Giroud nel recupero.

Con questo successo, Conte si prende la rivincita dopo il 3-0 subito lo scorso settembre all'Emirates Stadium. In classifica il Chelsea capolista si porta a 59 punti allungando sull'Arsenal fermo a 47, scavalcato dal Tottenham, ora a 50 punti dopo aver battuto il Middlesbrough.

Partono col botto sia Gabbiadini che Niang, entrambi a segno al debutto, nella loro nuova avventura in Premier. L'ex Napoli ha realizzato al 13' la rete del vantaggio, ma il suo Southampton è stato sconfitto in casa 1-3 dal West Ham; l'ex rossonero Niang, invece, ha siglato il secondo e decisivo gol che ha garantito al Watford di Mazzarri il successo per 2-1 contro il Burnley. Esordio dal primo minuto anche per Andrea Ranocchia (pure un assist), che si è comportato egregiamente nel sorprendente 2-0 casalingo dell'Hull City contro il Liverpool.