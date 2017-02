Conte senza freni: si getta tra i tifosi del Chelsea per esultare

Antonio Conte è scatenato: l'ex allenatore della Juventus e della nazionale italiana, ieri nel derby contro l'Arsenal di Arsene Wenger, è letteralmente impazzito al secondo gol dei Blues, siglato da Eden Hazard. Il tecnico leccese per esultare è corso verso gli spalti si è buttato tra i tifosi del Chelsea ed ha gioito con loro. Qualche mese fa la sua esultanza smisurata contro il Manchester United, al quarto gol, aveva fatto infuriare José Mourinho.

Al termine dell'incontro Conte, visibilemente contento, ha preferito tenere un basso profilo: "Oggi avevamo la possibilità di affossare un diretto avversario come l'Arsenal, e lo abbiamo fatto. Da ora in poi la cosa fondamentale sarà quella di mantenere questa determinazione e questa fame ma non sarà semplice. Tutti ora pensano che sia facile continuare ma non è così perché ogni partita in Premier League è una trappola. Per questo sto lavorando per portare un po' di cattiveria tipica italiana a questi ragazzi. Titolo in tasca? No, assolutamente. Non ho pensato di vincere il titolo, ci sono squadre troppo blasonate per avere questi pensieri, sono solo contento del livello che hanno ottenuto questi ragazzi. Siamo diventati una famiglia e questo credo che sia fondamentale per una squadra vincente".