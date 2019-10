Conte visita l'azienda di Brunello Cucinelli e si improvvisa calciatore

''Due palleggi con Brunello Cucinelli'' scrive il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul suo account Twitter, pubblicando un video (guarda il video) in cui raccoglie la sfida dell’imprenditore della moda a fare due palleggi.

A margine della visita a Solomeo, un piccolo borgo nel cuore dell'Umbria, dove si trova l'azienda Cucinelli, il premier si è ritagliato uno spazio per giocare a pallone. Quindici secondi di video postati dallo stesso Conte sul suo profilo Twitter ufficiale in cui vince la sfida di palleggi contro il re del cashmere Brunello Cucinelli, che si mostra poco abile con i piedi e passa subito la palla a Conte, che si diletta con almeno quindici palleggi, con un ottimo controllo di palla, alternando destro e sinistro, nonostante l'abbigliamento poco adatto per giocare a calcio. Un tweet che segue di poche ore una stoccata social, sempre a tema calcistico, di Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva postato ieri un video che ritraeva Conte in piazza, in Umbria, avvicinato da alcune persone convinte di incontrare il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, e non il presidente del Consiglio.

Non sono mancati ovviamenti i commenti sotto il video sulle dote calcistiche di Conte: ''Meglio di certi giocatori italiani'', ''Visto che è tifoso della Roma e siamo con l’infermeria piena.. domenica ha impegni?'', ''Giuseppe batte Antonio 1 – 0!'', scrivono gli utenti anche alludendo all’omonimo allenatore dell’Inter. Non mancano però le critiche e i commenti ironici: ''Sempre sostenuto che fosse un pallonaro'', ''È proprio vero lo dimostra continuamente, sa palleggiare proprio bene. Cambia sempre squadra''.

