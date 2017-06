Conte vuole Verratti per rifondare il Chelsea

Antonio Conte vuol fare le cose perbene, in vista del ritorno suo e del Chelsea in Champions League. E per rinforzare la squadra neocampione d’Inghilterra, l’ex cittì della nazionale ha le idee chiare e punta dritto a portarsi a Stamford Bridge il talento abruzzese del Paris Saint Germain, Marco Verratti.

Secondo i tabloid inglesi, Conte avrebbe redatto la sua lista dei desideri. In cima, insieme all’attaccante Lukaku (già ne mirino di Mourinho) c’è il centrocampista scoperto da Zdenek Zeman ai tempi del Pescara. L’obiettivo di Antonio Conte, come sussurra il Daily Mail, sarebbe quello di rifondare il Chelsea.

Il sogno Verratti, che Conte ha allenato in nazionale ma del quale non ha potuto disporre agli Europei di Francia dello scorso anno, significherebbe l’uscita dallo spogliatoio di qualche altro big dei Blues. Su tutti, trema Cesc Fabregas ma nemmeno Diego Costa (che nel caso sarebbe tallonato dal belga Lukaku) è più sicuro di continuare a vestire la maglia del Chelsea per la prossima stagione.

Il Chelsea, per acquistare Verratti, dovrà sborsare (almeno) sessanta milioni di euro e vincere la concorrenza del Barcellona.