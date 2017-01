Coppa Italia, il Milan rimonta il Toro in 3 minuti: ai quarti c'è la Juventus

Il Milan di Vincenzo Montella vince in rimonta contro il Torino del grande ex Sinisa Mihajlovic e approda ai quarti di finale dove concederà così la rivincita alla Juventus di Massimiliano Allegri, battuta sia in campionato che in Supercoppa Italiana. I granata partono bene nel primo tempo ma nel momento migliore del Milan ecco il gol del Gallo Andrea Belotti che riceve palla in profondità dal neo acquisto Iturbe e brucia Donnarumma.

Nella ripresa la partita è sempre equilibrata con il Milan che pian piano sale di tono fino al 61 quando trova il gol del pareggio con Juraj Kucka che raccoglie il cross dalla sinistra di Giacomo Bonaventura che aveva raccolto la respinta, non ottima da parte di Hart sul precedente tiro di Lapadula. Passano solo 3 minuti e il Milan va in vantaggio: assist vellutato di Suso per Bonaventura che al volo batte Hart. Il Torino ci prova fino al 97 ma non riesce a guadagnarsi il derby di Coppa Italia contro la Juventus: ai quarti ci vola il Diavolo.