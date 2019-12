CR7 apre il bar e avvisa Sarri: sì al tridente

CR7 ha gradito il tridente da bar. E, tenuto conto che il parere del portoghese ha un peso specifico enorme, non è cosa da poco. Tutt'altro, anzi. Insomma: i trenta minuti scarsi andati in scena sul campo del Bayer Leverkusen quelli che hanno visto contemporaneamente in campo Dybala, Ronaldo e Higuain rischiano di rappresentare un prevedente pericoloso per Sarri. Perché i tre si sono piaciuti. Assist della Joya, un gol a testa per gli altri due. «Con loro mi diverto, l'intesa è ottima e mi piace giocare con entrambi il parere del cinque volte Pallone d'Oro -. Le scelte le fa l'allenatore, ma insieme funzioniamo». Molto meglio di un messaggio in bottiglia, ecco: diretto, esplicito, senza giri di parole. Il portoghese si è esposto e adesso la palla passa a Maurizio Sarri: «Non so se li potremo vedere dall'inizio ha poi ribadito il tecnico . Ho aspettato che in campo ci fossero le condizioni ideali per schierarli insieme. Se li avessi fatti giocare nel primo tempo, probabilmente sarebbe stato diverso. Quando ho avuto la sensazione che i tedeschi fossero in fase calante, l'ho fatto». Il che, appunto, non significa che la formula sarà riproposta in tempi rapidi. Soprattutto dall'inizio.

Prima di mercoledì, il tridente pesante era stato proposto in tre occasioni per 68 minuti totali: contro Inter, Lokomotiv Mosca e Sassuolo. Sempre, appunto, aspettando che gli avversari rallentassero e che si aprissero gli spazi giusti. Quella, al momento, è la strada: per il futuro, chissà. Di sicuro, CR7 ha detto la sua. Esponendosi in maniera netta. Del tutto in contrasto con quel gesto fatto lo scorso aprile verso la panchina di Allegri, appena terminata la partita contro l'Ajax che aveva sancito l'addio alla Champions: nel passaggio tra quel ce la siamo fatta sotto al mi diverto con quei due si decideranno probabilmente le fortune della Juve sarriana.