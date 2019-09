CR7 e i calci di punizione: è il secondo peggiore della storia della Serie A

CR7 non ha ancora ingranato a pieno in questa stagione, un po' come tutta la Juventus che nonostante un inizio stentato ha ottenuto 13 punti su 15. Il portoghese ha realizzato due reti, una contro il Napoli e una contro il Verona, su calcio di rigore con Sarri e i tifosi bianconeri che non vedono l'ora si sblocchi. La cosa che più stupisce, però, è come Cristiano non abbia ancora realizzato gol su punizione con la maglia della Juventus, considerando anche la passata stagione, una rarità per un giocatore dalle sue qualità che con Manchester United e Real Madrid era uno specialista.

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, infatti, Cristiano Ronaldo ha calciato 24 punizioni da quando è arrivato alla Juventus senza mai riuscire a trovare il pertugio giusto. Di questi 24 tentativi, 15 hanno clpitlo la barriera, 7 volte le sue conclusioni sono state parate dal portiere e le restanti due non hanno trovato lo specchio della porta. Se però si guarda solo il campionato di Serie A e non anche la Champions League le punizioni tentate dall'ex Sporting Lisbona scendono da 24 a 18 che lo fanno però essere il secondo peggior tiratore di calci di punizioni nella storia della Serie A.

Peggio di lui ha fatto solo l'attaccante del Frosinone Camillo Ciano, che oggi gioca in serie B con i ciociari, che di tentativi verso la porta ne aveva effettuati e falliti ben 21 nella passata stagione. Chissà se questa curiosa statistica e che niente ha a che vedere con il valore di CR7, che resta uno dei più forti attaccanti della storia del calcio, lo pungolerà per cercare di fare meglio per zittire i critici e per tornare a segnare in un fondamentale da sempre a lui molto caro e redditizio in termini di gol.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?