CR7, la Juve alla Consob: "Valutiamo opportunità di mercato"

Il sempre più probabile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha infiammato solo il calciomercato ma anche la sede della Borsa. Non c'è ancora niente di ufficiale ma ci sono diversi indizi provenienti dalla Spagna, dal Portogallo e anche dall'Italia che fanno pensare che nelle prossime ore ci sarà la tanto attesa fumata bianca che porterà il fuoriclasse di Funchal alla corte di Massimiliamo Allegri per tentare l'assalto alla Champions League che manca in casa bianconera da 23 anni.

Cristiano Ronaldo ha fatto "impazzire" anche il titolo bianconero in Borsa che, complice questa incredibile e inaspettata notizia di mercato, ha subito una grande impennata nelle ultime ore. Per tutelarsi, però, la Juventus ha voluto diramare un comunicato ufficiale per tutelarsi sul sospetto generato da queste molteplici voci di mercato dalla stampa nazionale ed europea: "Su richiesta della Consob, in relazione alle notizie diffuse recentemente dagli organi di stampa , la società precisa che durante la Campagna Trasferimenti la Società valuta diverse opportunità di mercato e all’eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge"