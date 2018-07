Cr7-Juventus, presidente Real: "Lo libero solo se mi dice grazie"

"Cristiano deve presentarsi alla stampa e dire di essere stato lui a volersene andare. Inoltre, deve ringraziare me e il club per questi 9 anni trascorsi insieme. Altrimenti niente Juventus". Secondo il quotidiano spagnolo As, sarebbero queste le condizioni che Florentino Perez, presidente del Real Madrid, chiede di onorare a Cristiano Ronaldo prima di svestire la camiseta blanca. E abbracciare la Juventus al termine di una delle trattative più complicate - e importanti - della storia del calciomercato italiano.

Perez, potentissimo presidente del Real Madrid, non vuole passare alla storia come colui che ha lasciato partire di sua spontanea volontà uno dei calciatori più forti di sempre. Per questo motivo, secondo As, Florentino chiede a Cr7 di presentarsi ai media, ringraziare tutti e precisare di essere lui a volersene andare. A parte la questione economica - Perez sembra non volersi accontentare di lasciar partire il portoghese per "soli" 100 milioni di euro - ora il braccio di ferro tra Perez e Ronaldo investe la sfera dell'orgoglio. Da tempo, i rapporti tra di loro sono tesissimi. Colpa dell'indisponibilità del dirigente ad accontentare le richieste economiche del fenomeno portoghese, arrivato a pretendere un ingaggio netto da 45 milioni di euro a stagione.

Ora però, il problema è un altro. Perez non vuole compromettere la sua immagine agli occhi dell'esigentissimo pubblico madridista. Non può diventare il capro espiatorio di una cessione che di fatto è stata voluta dalla controparte. Ronaldo deve assumersi le proprie responsabilità, dichiarando di avere spinto per il trasferimento alla Juventus. Insieme al 5 volte Pallone d'oro, il presidente del Real Madrid non vuole perdere la faccia. Intanto la trattativa va avanti. E i tifosi juventini sperano.