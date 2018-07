Cristiano Ronaldo rifiuta 200 milioni dalla Cina

Si arricchisce di un nuovo tassello la telenovela legata al futuro del campionissimo del Real Madrid Cristiano Ronaldo. Secondo un'indiscrezione proveniente dall'autorevole quotidiano sportivo spagnolo "Marca" infatti, da sempre molto vicino alle vicende dei blancos, Cr7 avrebbe cordialmente rifiutato una faraonica offerta proveniente dalla Cina, più precisamente dal Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro. Marca riporta un contratto offerto dalla formazione asiatica della durata di due anni a 100 milioni di euro netti a stagione pur di assicurarsi le prestazioni del fuoriclasse di Madeira, che come detto precedentemente avrebbe declinato l'offerta. Come noto in quei campionati cosiddetti "minori" si vanno a rifugiare campioni omai sul viale del tramonto e Cr7 che ha compiuto 33 anni lo scorso mese di febbraio vuole continuare a giocare in Europa almeno per qualche anno ancora. Infatti secondo molti addetti ai lavori dietro questo suo rifiuto ci sarebbe la Juventus, che da giorni ormai appare davvero sempre più vicina al colpo del secolo.

Da quando Cr7 ha rilasciato quell'intervista immediatamente dopo la vittoria dell'ultima Champions League ai danni del Liverpool nel maggio scorso (dove sosteneva che avrebbe lasciato le Merengues), è un continuo susseguirsi di notizie più o meno veritiere sulla sua nuova squadra, ma secondo i bene informati il suo futuro dovrebbe tingersi ufficialmente di bianconero nel giro di pochissimo tempo.