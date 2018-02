Crac del mercato ma flop in campo

É già l'ora di tirare i conti: conti della spesa non proprio redditizia. E se i cattivi esempi servissero a qualcosa... Il Real Madrid vuol dare il benservito a Gareth Bale, costato 100 milioni 4 anni e mezzo fa. Risultato: successi di squadra, però 25 infortuni per 78 partite di assenza. Mourinho ha svelato che Pogba è il fuoriclasse della testa fra le nuvole, non della testa nel pallone. Ed è costato oltre 100 milioni di euro. Soldi buttati? No, piuttosto sperperati: nessuno vale il prezzo. Ma in egual modo si potrebbe parlare di Morata: 65 milioni e appena 10 gol per il Chelsea in Premier. Oppure di Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal, che il Milan non si ritroverà di fronte, costato 60 milioni in cambio di 9 reti in campionato.

Chissà mai quanto dovrebbe valere Immobile? La quantità di denaro è il solo parametro di questo calcio che spende tanto per spendere male. La qualità è optional e, comunque, da sola non fa la differenza. Prendete Neymar: se il Psg riuscirà nell'ennesima impresa di uscire dalle zone nobili della Champions a cosa sarà servito? A vincere il campionato? Suvvia. Nel nostro piccolo, che dire di Andrè Silva, costato 40 milioni perchè Cutrone gli spieghi come si fa il centravanti? Vogliamo ricordare che Higuain, scartato dal Real Madrid, in Italia ha siglato il record di gol? E la Juve ha ugualmente perso la finale di Champions con il Pipita spettatore non pagante. C'è qualcosa che non torna. Altrove prendono sberle, da noi sono fenomeni. Mah!

Potrebbe essere il caso pure di Mauro Icardi che si agita e comincia a perder colpi. Dallo scomposto volteggiare della moglie, che chiede l'aumento di ingaggio, c'è da pensare che non abbia acquirenti appetitosi. Altrimenti perchè chiedere un rinnovo, con ovvio aumento della clausola rescissoria che allontanerebbe i compratori? Aggiungiamo: i casi del pallone dimostrano che il costo esorbitante non ti manda sempre in Paradiso. Qualche volta all'Inferno. O, forse, c'è chi ha compreso (Real e Barcellona su tutti) che la forza di una squadra sta nel centrocampo. Poi se hai Cristiano Ronaldo o Messi risolvi il resto. Icardi o Pogba ti fanno restare nano.