Cremona cerca un altro colpo contro Venezia

Oscar Eleni

Dopo la notte di Milano, eccoci a Cremona per la prima semifinale contro la Reyer Venezia (diretta Eurosport e Raisport dalle 20.45) che si è vista sfilare il secondo posto sul traguardo proprio dalla squadra lombarda.

Dicono che potrebbe fare caldo, comunque sia nelle notti del basket non si preoccupano, pazienza se i campi saranno scivolosi. Sacchetti si sente sereno. Con la Veroli ha fatto una stagione straordinaria: coppa Italia, play off dietro all'Armani. Ora vedremo se i suoi leoni saranno più feroci di una Reyer che soltanto alla quinta partita, dopo 4 sfide nella poltiglia del gioco, è riuscita ad eliminare Trento che ha chiuso il suo ciclo virtuoso, due finali scudetto, che sembra pronta a separarsi, dopo 13 anni, 9 consecutivi, dal Buscaglia che ha fatto davvero miracoli. Intanto da Trento se ne va il giovane Flaccadori, gambero azzurro che in Baviera, forse, ritroverà se stesso, mentre fra le Aquile dovrebbe arrivare il 2000 di Treviglio Mattia Palumbo che vive la tormentata semifinale di A2 con Treviso in vantaggio 2-0. Per il nuovo allenatore di Trento sono in ballottaggio il Brienza, che Cantù stranamente non vuole tenersi, o Federico Perego che ha fatto bene con il Bamberga.

Intanto Brescia si è separata da Diana, un altro che ha lavorato benissimo, puntando tutto su Vincenzo Esposito che aveva lasciato sfinito Sassari prima della serie d'oro della squadra di Sardara l'unico che pensa davvero a Torino visto che porterà la sua Accademia fra le macerie, facendola partire dalla serie A2, magari con Poeta come chioccia per i giovani sotto controllo della società con la vista più lunga fra gli orbi della Lega.