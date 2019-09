Cristiano Ronaldo, assente al The Best Fifa: il messaggio sui social è criptico

''Dopo la notte arriva sempre l'alba'', termina così il messaggio social pubblicato ieri sera da Cristiano Ronaldo, grande assente al The Best Fifa Awards.

Assente contro il Brescia a causa di un affaticamento all'adduttore e assente anche al "The Best Fifa", dove sapeva che non sarebbe stato eletto miglior giocatore del 2019. Non è la prima volta che il fuoriclasse portoghese salta una premiazione così importante, era già successo nel 2018, in occasione dell'assegnazione del Pallone d'Oro a Modric e anche in quell'occasione decise di disertare la cerimonia svolta a Parigi.

Alla prestigiosa premiazione andata in scena alla Scala di Milano, con tutti i big del calcio mondiale, mancava solo lui: Cristiano Ronaldo ha preferito disertare la kermesse milanese, dove l'eterno rivale Messi è stato eletto miglior calciatore. L'attaccante bianconero ha preferito restare a Torino, comodamente seduto sul divano di casa, leggendo un libro e soprattutto lanciando un messaggio criptico su Instagram: "Pazienza e costanza sono le due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che oggi è grande è iniziato in piccolo. A volte non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba".

Una lezione di vita per il piccolo Cristiano Junior, che appare sullo sfondo della foto o molto più probabilmente un messaggio neanche troppo velato per chi ha deciso di non votarlo al "The Best" nell'ennesimo testa a testa con Messi. L'assenza ovviamente ha fatto infuriare la Fifa che ha deciso di non nominarlo neppure, sebbene Ronaldo facesse parte della top 11, insieme al compagno bianconero De Ligt e appunto anche a Messi. Troppo poco per chi vuole vincere sempre.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?