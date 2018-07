Cristiano Ronaldo deluso: "Se valgo solo 100 milioni vuol dire che non mi vogliono"

La Juventus stringe i tempi per Cristiano Ronaldo con l'agente del portoghese che ieri ha incontrato i vertici del Real Madrid, con Florentino Perez in prima linea. Il numero uno del club proverà a ricucire il rapporto nelle prossime ore anche se sembra che ormai la frittata sia fatta con l'asso di Funchal sicuro ad accettare l'offerta del club bianconero per varie ragioni. La Juventus sogna il colpaccio che la farebbe diventare una delle favorite per la vittoria della prossima Champions League, anche se il Real Madrid ancora spera di poterlo convincere a restare.

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Marca, Cristiano Ronaldo avrebbe dichiarato in maniera amara: "Si valgo 100 millones es que no me quieren", tradotto: "Se valgo 100 milioni è perché non mi vogliono" . Il portoghese e il suo agente Jorge Mendes ci sarebbero rimasti male per la drastica riduzione della sua clausola da un miliardo di euro a "soli" 100 milioni di euro. Serve ancora un po' di pazienza con i tifosi della Juventus che non vedono l'ora di poterlo vedere all'opera all'Allianz Stadium, in Italia e in Europa: c'è un obiettivo da conquistare per la Vecchia Signora, la tanto agognata Champions League.