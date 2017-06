Cristiano Ronaldo di nuovo papà: nati i gemelli dalla madre surrogata

Doppio fiocco per Cristiano Ronaldo che, secondo i media portoghesi, sarebbe diventato papà di due gemelli nati da madre surrogata.

Secondo le informazioni riportate dalle televisione portoghese Sic, il campione del Real Madrid è diventato papà di Eva e Matteo, due gemellini nati da una madre surrogata che vivrebbe nella costa ovest degli Stati Uniti. I bambini sarebbero nati lo scorso 8 giugno in America. Il giocatore, reduca dalla vittoria della Champions League, non ha ancora confermato la notizia. L'attaccante ha già un figlio, Cristiano Ronaldo Junior, nato nel 2010, anche lui nato da madre surrogata. Inoltre tra alcuni mesi la famiglia dovrebbe allargarsi ancora. La compagna Gerogina Rodriguez, a cui il campione è legato da qualche mese, sarebbe in attesa di altri due gemelli. Il 25 maggio scorso è stato lo stesso Ronaldo ha pubblicare su Instagram una foto con Georgina in cui entrambi accarezzavano la pancia della ragazza.