Cristiano Ronaldo risponde al pubblico del Bernabeu: "Figli di..."

Il pubblico del Santiago Bernabeu è sempre molto esigente con i propri calciatori. Nonostante Cristiano Ronaldo e compagni abbiano vinto una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club nel 2016, il Real Madrid non può permettersi cali di concentrazione e soprattutto non può non esprimere un buon calcio, pena i fischi da parte dei supporters merengues.

Cristiano Ronaldo non sta vivendo uno dei periodi più belli della sua carriera ma nonostante questo ha già segnato 20 reti in tutte le competizioni. Il campione. portoghese, il prossimo 5 febbraio, compirà 32 anni, ma sta dimostrando di essere ancora un assoluto fuoriclasse. Il Real Madrid, nella giornata di ieri, ha battuto per 3-0 la Real Sociedad ma il pubblico del Real Madrid, al 23', gli ha riservato dei fischi per via di un brutto controllo del pallone. Cristiano Ronaldo non l'ha presa affatto bene e come si vede in un video pubblicato da 'Cuatro' si è rivolto verso le tribune ed ha risposto ai fischi in maniera poco elegante: "Figli di p... andate a...". I.