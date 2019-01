Cristiano Ronaldo sfreccia alla Continassa: la sua Rolls-Royce da 400.000 euro

Cristiano Ronaldo fa sempre notizia: qualsiasi cosa faccia o dica il fuoriclasse della Juventus catalizza l'attenzione dei media e dei tifosi bianconeri ma anche di altre squadre. Il 33enne di Funchal è stato criticato per i suoi eccessi come la "gita fuori porta" a Londra con famiglia a seguito che gli è costato la bellezza di 10.000 euro a notte per una suite da sogno, oppure per le due bottiglie di vino dal valore complessivo di 31.000 euro. Cristiano, però, ha sempre risposto sul campo e con prestazioni mostruose che lo fanno essere ancora il giocatore più forte del mondo insieme a Lionel Messi.

Cristiano è un grande atleta e si è allenato anche durante le vacanze a Dubai dove si è reso protagonista di una corsetta notturna con figlio e amici. Il suo video postato su Instagram intento ad allenarsi in palestra ha raccolto oltre 25 milioni di like il che conferma come sia un personaggio molto influente e ricco di seguaci. Secondo quanto riporta Sportmediaset, CR7 si è concesso un altro lusso, anche se per il momento è in "prova", dato che si è presentato alla Continassa con una Rolls-Royce Cullinan che non è passato di certo inosservata. Questo gioiello si va ad aggiungere al suo già ricco parco macchine, con questo Suv lungo 534 centimetri e con un motore V12 da 571 CV. Il prezzo al pubblico è di circa 300.000 euro ma tra varie personalizzazioni e accessori si arriva facilmente a 400.000 euro