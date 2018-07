"Cristiano Ronaldo si sente già della Juve". Parola del giornalista che ha scritto la sua biografia

Cristiano Ronaldo e la Juventus ogni ora di più sono sempre più vicini e le conferme arrivano da più parti: dal Portogallo, dalla Spagna, dall'entourage del calciatore, dalla madre dell'asso di Funchal, da Londra e ora anche Guillem Balague, giornalista di SkySports che ha curato anche la sua biografia. Cristiano Ronaldo ha scelto la Juventus per dimostrare a tutti che a 33 anni può ancora fare la differenza e in un campionato del tutto nuovo.

Guillem Balague, con un tweet chiaro e preciso ha spiegato come Cristiano Ronaldo si senta già un giocatore della Juventus: "Nella sua testa, Cristiano è un giocatore della Juventus. La Juve ha trovato il modo di finanziare il suo contratto e il Real Madrid vuole lasciarlo andare. Non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale, ma Mendes ha confermato al Real che arriverà a breve. Ronaldo non è mai stato così vicino a lasciare i Blancos. Lo farà?".

In his head, Cristiano is a Juventus player. Juve has found a financial way to pay for his wages and fee. Real Madrid willing to let him go. No offer has arrived yet to Real, but Jorge Mendes has confirmed to Real that it will. He has never been this close to leaving. Will he?