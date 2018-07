Cristiano Ronaldo, vacanze rilassanti con la sua Georgina. La Juve può attendere

Cristiano Ronaldo e la Juventus sono sempre più vicini, questa sarà la settimana decisiva per far sì che la fumata da grigia diventi definitivamente bianca. Il fuoriclasse portoghese è sempre più convinto del progetto dei bianconeri con Florentino Perez che ancora non molla ma che pare essersi rassegnato all'idea di perderlo. Il fuoriclasse di Funchal è stato eliminato agli ottavi di finale del Mondiale dall'Uruguay e si sta dunque godendo le vacanze in compagnia della sua fidanzata Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo, di solito molto riservato nei suoi affari personali, sta trascorrendo le vacanze in Grecia anche in compagnia dei suoi familiari. La bella Georgina, però, non ha perso tempo ed ha postato su Instagram una foto molto intima tra i due intenti a baciarsi scatenando così i commenti dei tanti follower dell'asso portoghese e non solo. La Juventus attende di chiudere l'affare del secolo per il calciomercato, per il calcio italiano ma soprattutto per il club di Corso Galileo Ferraris che si porterebbe a casa uno dei cinque giocatori più forti della storia del calcio.

Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio) in data: Lug 8, 2018 at 11:26 PDT

