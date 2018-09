Crouch svela: "CR7 si guardava nudo davanti allo specchio e si lodava"

Peter Crouch gioca nello Stoke City dal 2011 ma in carriera ha vestito tante prestigiose maglie tra cui quelle del Liverpool e del Tottenham, club nel quale è cresciuto. Il 37enne di Macclesfield ai microfoni del Daily Mail ha raccontato un aneddoto simpatico ma che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Crouch arriva al Liverpool nel 2005, dove già da un anno gioca lo spagnolo Xabi Alonso. Il classe '81 svela: "Dopo la firma andai a vivere all'Hope Street Hotel. Alla reception c'era una ragazza bellissima, non riuscivo a credere che mi sorridesse tutto il tempo".

Peccato che la ragazza in questione, Nagore Aranburu, fosse la dolce metà del suo nuovo compagno di squadra. Crouch, ovviamente, non ne era a conoscenza e raccontò questa storia ai nuovi compagni di squadra: " All'allenamento l'ho raccontato ai ragazzi: 'davvero, è bellissima, credo che ci stia'. Carragher chiamò alcuni compagni e mi disse: 'raccontala di nuovo'. E io l'ho fatto: 'È bellissima, capelli scuri, aria spagnola'. Ed è venuto fuori che era la compagna di Xabi Alonso, che stava lavorando un po' per migliorare il suo inglese. Xabi è stato carino a riguardo, lei anche, Carragher un po' meno". Crouch si è poi sposato nel 2011 con Abbey Clancy e fortunatamente ha potuto raccontare questo simpatico aneddoto che poteva creare un caso diplomatico ma che si è risolto solo con una grande risata.

Peter ha poi svelato un retroscena incredibile su Cristiano Ronaldo quando vestiva la maglia del Manchester United. A raccontare questo aneddoto è stato l'ex difensore dei Red Devils Rio Ferdinand con Crouch che in maniera divertita ha deciso di farlo uscire a galla: "Rio ha svelato come Cristiano ai tempi dello United si guardasse nudo allo specchio affermando: "Mamma mia, quanto sono bello...". Ogniqualvolta l'attuale attaccante della Juventus pronunciava queste parole, però, c'era sempre un compagno che lo stuzzicava dicendogli come Lionel Messi fosse più forte. A quel punto il portoghese rispondeva sempre stizzito: "Ah sì, ma Messi non mi somiglia..."