Cutrone stende l'Inter e regala il derby al Milan: il Diavolo in semifinale

Il Milan di Gennaro Gattuso fa suo il derby della Madonnina, batte 1-0 l'Inter di Luciano Spalletti grazie alla rete di Patrick Cutrone e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. Ci sono voluti i tempi supplementari per spedire il Diavolo al prossimo turno della coppa nazionale dove incontrerà, in un match di andata e ritorno, la Lazio di Simone Inzaghi. Il gol della vittoria è stato siglato alla fine del primo tempo supplementare dal giovane della cantera rossonera su assist di Suso. L'Inter, soprattutto nel finale, è parsa stanca e incassa la terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa nel giro di 11 giorni. Il Milan, invece, dopo due sconfitte consecutive vince una partita che potrà dare morale e slancio in vista del prosieguo della stagione.

Dopo i primi 15 minuti di sostanziale equilibrio, è il Milan ad andare alla conclusione in porta per la prima volta con Bonaventura che di testa, su assist di Kessie, chiama all'intervento in calcio d'angolo Handanovic. L'Inter però è in partita e cinque minuti dopo trova il vantaggio sul tiro di Perisic deviato in rete in maniera goffa da Donnarumma. Guida, però, dopo aver consultato il Var annulla per la posizione di fuorigioco di Ranocchia che disturbava il portiere del Milan. Al 29' Suso va al tiro di destro da dentro l'area di rigore e trova una bella parata di Handanovic, mentre 3 minuti dopo è Icardi a spaventare Donnarumma di testa con la palla che termina fuori di poco. L'Inter continua a premere ma l'ultimo tiro in porta è di Biglia che però non inquadra lo specchio.

Nella ripresa l'Inter parte aggressiva con Antonio Donnarumma che esce in maniera provvidenziale fuori dall'area di rigore per fermare Icardi al 52'. Al 59' i nerazzurri vanno vicinissimi al gol con Joao Mario che spara addosso al numero uno del Milan da pochi metri dopo la sponda aerea di Icardi. Vecino ci prova da lontano al 62' ma non fa male a Donnarumma, mentre al 65' Bonaventura si divora il gol del vantaggio di testa dopo che Handanovic era uscito male regalando di fatto il pallone all'esterno d'attacco del Milan. Al 79' Suso colpisce una traversa mentre all'81' Perisic cestina un ottimo contropiede orchestrato da Brozovic. All'87' Perisic calcia dalla distanza di sinistro, Donnarumma para ma non trattiene, arriva come un falco Candreva che però non riesce a ribadire in rete. Nel primo tempo supplementare l'equilibrio viene rotto dalla rete di Cutrone, al minuto 104', che raccoglie l'assist di Suso e buca Handanovic, decisivo l'errore di Skriniar che tiene in linea l'attaccante del Milan. L'Inter preme ma non riesce a trovare il pertugio giusto e al 116' è Cutrone a mancare di poco l'appuntamento con il 2-0.