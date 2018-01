Dall'Inghilterra: l'Inter vuole il prestito di Sturridge

Luciano Spalletti ha invocato, a gran voce, l'intervento della società per completare la rosa. L'Inter, finora, in questo mercato di riparazione ha messo a segno due colpi: il difensore argentino Lisandro Lopez e l'esterno offensivo brasiliano Rafael Alcantara, in arte Rafinha. Al termine del match contro la Roma il tecnico di Certaldo ha chiaramente affermato come alla sua squadra serva un centrocampista forte, in grado di dare garanzie in tutte e due le fasi: Ramires resta sempre un obiettivo concreto.

In uscita pare che ci sia Eder che ha molte richieste dalla Premier League, con il Crystal Palace in testa. Se l'italo-brasiliano dovesse partire allora l'Inter si butterebbe su un altro attaccante in uscita dalla propria squadra: Daniel Sturridge del Liverpool. L'ex City e Chelsea è corteggiato anche dal Siviglia di Montella ma secondo quanto riporta la BBC l'Inter avrebbe avanzato un'offerta economica al Liverpool: prestito con diritto fissato a 25 milioni di euro. Il giocatore, tra l'altro, avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento in nerazzurro. Mancano ancora 8 giorni alla fine del mercato e questi saranno i più caldi per Sabatini e Ausilio che vogliono regalare a Spalletti dei giocatori per poter affrontare al meglio l'ultima parte di stagione: l'obiettivo dichiarato è quello di tornare obbligatoriamente in Champions League.