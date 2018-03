Dani Alves, debacle al Psg: i tifosi della Juventus scatenati sui social

Dani Alves, in estate, ha lasciato la Juventus ma i tifosi bianconeri non hanno affatto dimenticato le sue parole: "Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita". In realtà, però, il Psg è stato eliminato dai detentori della competizione, per due anni di fila: il Real Madrid di Zinedine Zidane, infatti, ha vinto 3-1 nella gara d'andata disputata al Santiago Bernabeu e 2-1 ieri al parco dei Principi.

Dani Alves, ieri sera, è stato sfortunato protagonista nel primo gol del Real Madrid siglato da Cristiano Ronaldo. Il brasiliano ha perso un pallone sanguinoso ed è stato anche umiliato con un tunnel da Asensio. I tifosi della Juventus sui social network si sono scatenati contro l'ex Barcellona e Siviglia:

A poche ore dalla sconfitta di Cardiff, dove hai visto i tuoi compagni con le lacrime agli occhi, hai postato su Instagram le scarpe della finale che hai vinto a Berlino proprio contro la #Juve. Io non dimentico. Ciao mercenario, goditi la tua Champions.#DaniAlves #PsgRealMadrid pic.twitter.com/maRTo6Rtlx — CHJ (@CHJ1897) 6 marzo 2018

#DaniAlves era andato al PSG per vincere la Champions: un po' come andare alla Juventus per il bel gioco #PsgRealMadrid #PSGREAL #PSGRM #UCL — Maurizio Sorry (@_LeScuseDiSarri) 6 marzo 2018