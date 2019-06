De Bruyne esagerato: ritratto da 10.000 sterline in regalo alla moglie

Kevin De Bruyne è uno dei calciatori più forti in circolazione e da ormai quattro anni veste, con successo, la maglia del Manchester City. L'ex giocatore di Wolfsburg e Chelsea, che compirà 28 anni domani, ha vinto tanti trofei con i Citizens ma gli manca ancora la tanto agognata Champions League, chiodo fisso di un po' di club tra cui anche la Juventus del neo tecnico Maurizio Sarri e il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi.

De Bruyne, attualmente, si trova in vacanza come la maggior parte dei calciatori che non sono più impegnati in competizioni, salvo chi gioca in Coppa d'Africa o in Coppa America. Il belga spesso ama rendersi protagonista in campo ma questa volta l'ha voluto fare anche nella sua vita privata stupendo la moglie, Michele Lacroix, con un regalo da urlo per festeggiare il loro anniversario di matrimonio.

Kevin, infatti, ha commissionato un ritratto a mosaico all'artista Isabelle Scheltjens, costo dell'operazione: 10.000 sterline, circa 13.000 euro. Michele ha parlato ai microfoni del tabloid inglese Sun per commentare il gesto del marito: "Kevin è un uomo di poche parole, ma questo è il miglior regalo che poteva farmi. I ritratti di Isabelle sono mozzafiato. Io e Kevin stavamo cercando qualche opera d’arte da appendere nella nostra casa in Belgio, ma quando mi ha detto che proprio lei avrebbe fatto un’opera per noi…Cosa dire? Un sogno che si realizza”.