De Laurentiis affondo sulla Juventus: "Gli Agnelli sono i più potenti d'Italia"

Aurelio De Laurentiis, come al solito, è un fiume in piena quando decide di parlare. Il numero uno del Napoli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il suo lavoro e dei suoi collaboratori per quanto concerne il bilancio della società ed ha tirato una grande stocca alla Juventus: "Siamo l'unico club in Serie A senza debiti con le banche. Oggi il Napoli fattura un terzo della Juventus, ma i nostri conti sono migliori dei loro. La Juventus però appartiene alla famiglia più potente d'Italia da 100 anni. Non è una questione di soldi, ma di rapporti che possono anche silentemente creare condizionamenti. A tutti i livelli. Un esempio? Con Sportfive loro hanno avuto in regalo due terzi dello Stadium. A me sono serviti 7 anni per transare dei finanziamenti che ho dato al Comune, altrimenti non avrei potuto giocare al San Paolo".



De Laurentiis ha poi parlato della lotta Scudetto: "Per lo scudetto sarà decisivo lo scontro diretto a Torino? Per me no. Saranno molto più decisivi infortuni e sviste arbitrali o 'VARriane', se mi consentite il termine... Non ho cambiato idea, sono ancora convintissimo che sia una bella novità e crea pure suspense. Però serve umiltà per migliorarla. Tipo un organo superiore che in settimana passi al setaccio tutto quello che è successo per cercare di apportare delle modifiche. A me personalmente piacciono quegli arbitri che hanno il coraggio di correre e andare a rivedere il replay di un’azione ogni volta che hanno un dubbio e possono farlo. Meno quelli che non lo fanno".