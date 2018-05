L'idea di De Laurentiis: "Abolirei la Champions League"

C'è chi la Champions League la vuole disputare, vedi Lazio e Inter che domani sera all'Olimpico si giocheranno l'ultimo posto disponibile per accedere alla prestigiosa competizione per club, e chi invece ne farebbe anche a meno come il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Naturalmente quella del numero uno degli azzurri è una provocazione e un'idea innovativa, anche perché ormai la sua squadra è diventata un'habitue della Champions.

De Laurentiis, però, ha sempre dimostrato di essere un personaggio fuori dagli schemi e di andare spesso controcorrente. Anche questa volta il numero uno del Napoli ha avuto un'idea e l'ha snocciolata al 19esimo convegno dei Giovani imprenditori edili Ance: "Fosse per me abolirei la Champions League per creare un campionato europeo con le 20 migliori squadre. Un campionato con gare d'andata e ritorno da giocare il mercoledì e il giovedì". La sua proposta però appare irrealizzabile anche perché si andrebbero a giocare 76 partite stagionali: le 38 del campionato nazionale, più le 38 della "nuova Champions League" proposta da De Laurentiis.