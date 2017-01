Deulofeu è felice: "Il Milan è il club più glorioso d'Italia"

Gerard Deulofeu è finalmente un giocatore del Milan. Dopo una lunga trattativa il classe 94 ha firmato ieri per il club rossonero e intervistato da Milan Tv ha espresso tutta la sua gioia per essere approdato in Italia: "Il ruolo? Non mi interessa, io voglio giocare e il Milan è la società più gloriosa di Italia. Sono molto contento, da tempo speravo di arrivare qui al Milan. È un grande club, spero di giocare mercoledì contro la Juventus e sono molto contento di allenarmi con i miei nuovi compagni. Il Milan è una squadra storica ed ha vinto 7 Champions League e tanti palloni d'Oro. È la più grande squadra in Italia e in tutto il mondo lo conoscono".

Deulofeu ha poi parlato di Suso e Bacca, con cui ha giocato già rispettivamente con la nazionale spagnola e al Siviglia, del suo numero di maglia e di Montella: "Suso e Bacca? Con Suso ho giocato in tutte le nazionali giovanili: è un giocatore molto talentuoso, ci troviamo bene insieme, sono molto felice di giocare di nuovo insieme a lui. Con Bacca invece abbiamo passato un anno a Siviglia, è un ottimo ragazzo. Ho scelto il 7 perché mi piace molto, era libero e l'ho preso. Ho visto alcune partite del Milan perché sapevo di venire qui. Montella? Io conosco il passato da giocatore, so che è un allenatore a cui piace giocare bene e che è a suo agio con giocatori giovani".