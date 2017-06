Divorzio tra lo United e Ibra: la risposta del giocatore su Instagram

Zlatan Ibrahimovic e il Manchester United si separano. La voce era nell'aria, soprattutto dopo il brutto incidente al ginocchio destro capitato a metà aprile al quasi 36enne attaccante svedese, ma adesso c'è anche l'ufficialità del sito della Premier League che ieri ha pubblicato la lista dei giocatori sotto contratto dei vari club, dove appunto non figura il suo nome, avendo lo United deciso di non esercitare l'opzione per il rinnovo per un'altra stagione.

La risposta dello svedese però non s è fatta attendere, dal momento che il giocatore ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve video sibillino, dove lascia intuire la volontà di non appendere le scarpette da calcio al chiodo.

Un post condiviso da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 9 Giu 2017 alle ore 14:23 PDT

A fare da colonna sonora alle immagini dei videoclip le musiche del celebre film "Per un pugno di dollari". Insomma, pare proprio che ci saranno nuove sfide per Zlatan, come ha confermato anche il suo agente Mino Raiola con poche ma incisive parole: "Ibrahimovic giocherà ancora".