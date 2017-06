Djokovic choc: "Pausa dal tennis? Non escludo nulla"

Novak Djokovic è stato sconfitto pesantemente dal giovane Dominic Thiem nei quarti di finale del Roland Garros. L'austriaco, numero 8 del mondo, ha avuto la meglio sul serbo, con il punteggio di 7-6, 6-3, 6-0. Da lunedì Djokovic uscirà dalla top 2 e in conferenza stampa ha annunciato: "Una pausa dal tennis? Sto pensando a molte cose, da qualche mese. Ma sto cercando di capire cosa è meglio per me. Capirò come sto in questi giorni e deciderò, non escludo nulla".

Djokovic ha poi fatto i complimenti al suo avversario, ha parlato della sua stagione e ha difeso Agassi, con cui ha da poco intrapreso una collaborazione: "Ha giocato meglio di me, ha meritato di vincere. Nell’ultimo paio di tornei ho giocato ottimi match. È brutto finire il Roland Garros così, perché mi aspetto sempre molto da me. Non sto giocando nemmeno vicino al mio meglio, ma ci sto provando duramente. Per me è una situazione completamente nuova, non ho vinto tornei importanti negli ultimi sette o otto mesi. Non è qualcosa di nuovo in assoluto, tutti i migliori ci sono passati. Devo imparare le lezioni e capire come uscirne. Sono troppo altalenante, gioco uno o due match perfetti e poi sbaglio tutto in quello successivo. Agassi? Non mettiamo Andre in mezzo. Riguarda solo me questa partita, come ho già detto in passato, servirà tempo per vedere i risultati del suo lavoro, non basta certo una settimana. Ci siamo appena conosciuti".