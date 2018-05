Donnarumma non sporca i guanti, Bonaventura sposta gli equilibri, Suso in ripresa

6 DONNARUMMA Due tiri ricevuti: traversa di Romulo e gol di Lee. Non sporca mai i guanti.

6,5 ABATE Non è proprio l'ultimo della schiera, lo dimostra pure con il gol che chiude i conti.

6 BONUCCI Si allena con lo scrupolo di un capitano.

6,5 ROMAGNOLI Ok, il test è giusto. E può prepararsi per la Juve: non sarà così facile (dal 17' st MUSACCHIO 5,5).

6 RODRIGUEZ La presenza di Cerci gli consiglia prudenza e massima attenzione.

6 KESSIE Duetta con Suso senza fare sfracelli.

6 LOCATELLI Prova record per il numero di passaggi azzeccati: tenta l'impresa balistica che non gli riesce per centimetri.

7 BONAVENTURA Ecco uno che sposta gli equilibri perché serve assist a Cutrone e corre indietro quando è utile alla patria.

6 SUSO Qualche timido segnale di ripresa. Si ritira per le ammaccature ricevute da Fares (dal 13' st BORINI 6 Un bel gol nel finale).

6,5 CUTRONE Firma un gol in giravolta, ne sfiora un altro: è l'unico col fiuto (dal 26' st KALINIC 5 Lo accolgono fischi).

7 CALHANOGLU Quando fa gol lui il Milan vince: così col Chievo, a Bologna e ieri sera.

All. GATTUSO 6,5 Le sfuriate servono.