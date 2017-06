Donnarumma salta la maturità va agli Europei Verratti a casa

Firenze - Donnarumma ha sfogliato la margherita e alla fine ha deciso di preferire l'Europeo Under 21 agli esami di maturita' le cui prove scritte coincidono con la competizione continentale. Insigne al mattino in conferenza stampa aveva raccontato un retroscena, visto che condivide la camera con Super Gigio: «L'ho visto piu' sereno - ha detto l'attaccante del Napoli - rispetto ad altre volte. Se devi affrontare questi problemi non puoi essere nervoso, ma devi essere orgoglioso. Da come mi ha parlato, credo voglia proprio andare all'Europeo: è un ragazzo intelligente saprà fare la scelta giusta. Io che sono arrivato fino in fondo a questa manifestazione (nel 2013, ndr) ho cercato di dargli qualche consiglio: sarà una vetrina importante, per lui credo sia giusto andare».

Insigne ha parlato anche della sconfitta bianconera di Cardiff: «Abbiamo seguito la gara tutti assieme, del resto le sfide importanti si seguono tutte. Gli juventini sono arrivati qui a Coverciano col sorriso perchè stare in Nazionale è sempre bello. Dispiace che la gara sia andata a finire così, spero che i bianconeri si possono rifare».

Insigne, poi, ha inquadrato il confronto con l'Uruguay: «Sarà importante per soprattutto per il ranking. Dopo l'eliminazione al Mondiale di tre anni fa avremo uno spirito particolare. Sono contento di ritrovare Cavani (che però è in dubbio, ndr), con cui ho giocato un anno a Napoli. È uno degli attaccanti piu' forti del mondo».

Infine il Napoli: «Abbiamo dimostrato quest'anno di essere una grande squadra, l'anno prossimo dovremo ripartire bene per mettere in difficoltà sia la Juventus sia la Roma. La Juve è una grande squadra, ma non è imbattibile. Noi speriamo di giocarci lo scudetto nella prossima stagione».

Sempre ieri mattina sono stati sottoposti ad esami Bernardeschi e Verratti: per il primo nessun problema, il secondo è invece rientrato a Parigi per un problema all'inguine.