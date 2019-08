Dovi, che paura: cade, perde la memoria ma sta bene

Federico Rana

13 millesimi. Quante cose fate in 13 millesimi? Poche? Ecco, Alex Rins ha vinto il GP di Silverstone di appena 13 millesimi. Beffato Marc Marquez, che per la seconda volta di fila si vede scippare il successo all'ultimo giro. E questo qualcosa vorrà pur dire. Il catalano dribbla le domande scomode nel postgara, con una mossa da leader. «Brucia di più questo sorpasso o quello di Dovizioso in Austria? Penso al vantaggio in classifica». Rins esalta una Suzuki in formato super. In Inghilterra lo spagnolo conquista una vittoria sudatissima. Tutta la gara in marcatura a uomo su Marquez, che ad un certo punto tenta quasi innervosirlo. Rins non si scompone, anche se con una moto sulla carta inferiore se la gioca. Va all-in sull'ultimo settore, punta tutto sul rettilineo finale. E vince.

Della giornata di pausa dell'alieno col 93 sulla carena non approfitta nessuno. Anche perché Dovizioso, primo inseguitore in classifica, esce di scena alla prima curva, quando viene atterrato dalla Yamaha di Quartararo (ingannato da un'imbarcata di Rins). Un incidente bruttissimo che ha fatto temere il peggio per il Dovi e ha causato momenti di terrore sul circuito. Una brutta botta all'anca e anche alla testa con Andrea che ha perso la memoria per qualche minuto. Dovizioso è stato portato in ospedale a Coventry per accertamenti ma le prime notizie che filtrano non sono per fortuna preoccupanti. «Andrea sta bene. Ora ricorda perfettamente quanto successo», ha detto il dottor Angel Charte del centro medico. In serata la conferma dall'ospedale: nessuna lesione, tac negativa e pilota in Italia già in nottata. Sospiro di sollievo.

Tornando alla gara Valentino Rossi, che per qualche giro ha coltivato ambizioni da podio, ha poi ceduto il passo, rimanendo comunque il migliore degli italiani. Alle sue spalle buona prova Morbidelli sulla Yamaha non ufficiale, quinto. Marquez è battibile. Questo è il messaggio di Silverstone. Eppure, col Dovi ko, il suo vantaggio dagli inseguitori ormai sembra incolmabile. A 7 GP dalla fine Marc ha 78 punti di vantaggio (250 contro 172) e vede il titolo.

Risultati, MotoGp: 1 Rins (Suzuki) 2 Marquez (Honda) +0:013 3 Vinales (Yamaha) +0:620 4 Rossi (Yamaha) +11:439 5 Morbidelli (Yamaha) 7 Petrucci (Ducati) +19:682. Classifica: Marquez 250 Dovizioso 172 Rins 149.

Moto 3: 1 Ramirez 2 Arbolino 3 Dalla Porta. Class: Dalla Porta 171 Canet 157 Arbolino 133.

Moto2: 1 Fernandez 2 Navarro 3 Binder. Class:Marquez 181 Fernandez, Navarro,Luthi 146