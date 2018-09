Ds7 Crossback è una lounge hi-tech

Bruno De Prato

Milano Ds, come logo identificativo di un modello, ha chiuso la sua superba carriera con la Ds23 Injection, per ritornare,nel 2009, con la deliziosa Ds3, compatta elegante e briosa. Ma l'immagine Ds che tutti abbiamo nel cuore è di berline raffinate con un tecnologia unica. Nel 2014, Ds è diventato il logo di un marchio indipendente all'interno di Psa che ha varato un programma di sviluppo mirato a dare vita a una vera ammiraglia, un Suv di classe superiore. Nasce così DS7 Crossback: linea nitida e muscolosa in dimensioni leggermente più compatte rispetto ai pesi massimi della categoria, all'interno una lounge di lusso.

La finizione degli interni raggiunge livelli di enorme classe e grande raffinatezza fino a stabilire, nelle esecuzioni più esclusive, nuovi standard di riferimento grazie a pelli pregiate e a inserti in legno. Ds7 Crossback non è solo un salotto, è un Suv dalle qualità di comfort impeccabili per isolamento acustico dell'abitacolo e per la fluidità di risposta delle sospensioni al superamento delle irregolarità del fondo stradale.

Il modello propone una gamma di motorizzazioni di altissima tecnologia, a cominciare dai due turbodiesel BlueHDi (1.6 da 130 cv e 2.0 da 180 cv) già in linea con gli standard Euro 6.2. A questi si è aggiunto il 225 Puretech, la versione più potente del turboiniezione diretta di 1.6 litri, oggetto del nostro test. Silenziosissimo, il 225 Puretech associa alla potenza di 225 cv una coppia massima di ben 300 Nm a soli 1.900 giri. All'incredibile fluidità di erogazione, abbina una notevolissima grinta che rende la guida estremamente gratificante, soprattutto sui tracciati misti.

Grazie al cambio automatico-sequenziale a 8 rapporti, il nuovo 225 Puretech assicura prestazioni brillanti: 234 km/h e accelerazione 0-100 in 89, con emissioni e consumi drasticamente ridotti (135 g/km di CO2 e 5,9 litri/100 km).

Non solo. Come gli altri propulsori Psa Puretech, anche il potente 225 è dotato di filtro per il particolato specifico per propulsori a ciclo Otto, fondamentale per l'azzeramento di questo insidioso inquinante.

Ds7 Crossback è un superbo mix di hi-tech ai massimi livelli e di gran classe, finezza esecutiva e comfort. Ovviamente, la dotazione elettronica è ugualmente aggiornata con tutti i sistemi di assistenza alla guida e alla sicurezza. Ma lo spirito Ds originale lo si ritrova nella perfetta combinazione di comfort, sicurezza, eleganza e prestazionalità. Prezzi a partire da 31.100 euro.