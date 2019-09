Dybala in panchina, il fratello: "Al violino manca una corda per suonar bene"

La Juventus ha pareggiato per 0-0 contro la Fiorentina e in queste prime tre giornate di campionato, a parte i primi 60 minuti contro il Napoli, non ha di certo entusiasmato per il gioco espresso. Maurizio Sarri sta fronteggiando una condizione fisica generale non ottimale, gli infortuni, quello grave di Giorgio Chiellini e quelli meno gravi ma pur sempre importanti occorsi ieri a Douglas Costa, Miralem Pjanic e Danilo e alcuni casi spinosi come quelli di Emre Can, escluso dalla lista Champions League insieme a Mario Manduzkic, in procinto di lasciare la Juventus, fino ad arrivare a Paulo Dybala.

La Joya ha rifiutato tutte le destinazioni estere dove Manchester United e Psg erano disposte a fare follie pur di averlo e dunque dovrà ora scalare le gerarchie di Sarri per trovare spazio nell'undici del tecnico toscano. I cinque giocatori preferiti dall'ex Napoli sono Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado con Dybala che sembra addirittura la sesta scelta e che a gennaio potrebbe anche decidere di lasciare se non dovesse trovare spazio a sufficienza e se Psg o Manchester United si rifaranno sotto.

Dybala è rimasto seduto novanta minuti ieri contro la Fiorentina anche se gli infortuni occorsi a Douglas Costa e Miralem Pjanic hanno costretto Sarri a far entrare Bernardeschi e Bentancur, con l'ex Palermo che è rimasto a guardare. Il 25enne di Laguna Larga, dunque, non ha potuto dare il suo contributo alla causa con suo fratello Gustavo che su Twitter ha cinguettato polemicamente nei confronti del tecnico bianconero, pur senza nominarlo e usando una metafora: "Al violino manca una corda per poter suonar bene". A buon intenditor poche parole?

