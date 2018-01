Dybala rischia uno stop per quattro settimane

Le lacrime di Dybala a Cagliari sono una vera e propria batosta per la Juventus. La squadra di Allegri dovrà rinunciare all'argentino per circa 30-40 giorni per una lesione distrattiva ai flessori della coscia. Il giocatore si è subito reso conto della gravità dell'infortunio e tra le lacrime si è rivolto verso Allegri: "Mister, fammi uscire subito". A preoccupare di più il mister bianconero è la probabile assenza dell'attaccante nella sfida degli ottavi di Champions con il Tottenham. Un'assenza pesante che potrebbe mettere a rischio il passaggio del turno. La Juve intanto ha già predisposto un percorso per il recupero del giocatore. "Dybala - recita il comunicato - si è sottoposto nella mattinata di oggi a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra che, con riserve del caso legate a precocità delle indagini effettuate, può essere definita di grado lieve-medio. Il calciatore inizierà da subito le cure riabilitative e la prognosi potrà essere meglio dimensionata nei prossimi giorni".