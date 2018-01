Dybala sfila con le ali d'angelo per Dolce e Gabbana

Paulo Dybala non sta vivendo un gran momento alla Juventus. La Joya, attualmente ai box per un problema muscolare abbastanza importante, che gli farà saltare diverse partite tra cui l'andata in Champions League contro il Tottenham, sta trovando diverse difficoltà in questa stagione. Il suo rendimento è calato rispetto al passato e in più i due nuovi acquisti Federico Bernardeschi e Douglas Costa, pian piano, si stanno adattando dimostrando di essere giocatori importanti.

Dybala, come detto, è fermo ai box e non potrà incantare il pubblico della Juventus con le sue grandi giocate anche se l'argentino si è potuto cimentare al Metropol, al grande spettacolo per il defilé inverno 2018/2019 di Dolce e Gabbana. Dybala ha sfilato e il tema della collezione era King's Angels, con il calciatore della Juventus che ha chiuso il defilé in tuxedo nero di velluto. Stefano Gabbana ha poi svelato alla fine dell'evento: "Voleva venire alle sfilata e così gli ho detto: 'allora sfila per noi'". Ma qualche tifoso sui social ha criticato la scelta du Dybala: "Troppe distrazioni...".